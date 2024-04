Pagelle Sampdoria Milan Femminile: prima doppia gioia per Ijeh, bocciata Asllani

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la giornata 5 della Poule salvezza della Serie A 2023/24: pagelle Sampdoria Milan femminile

TOP: Dompig, Ijeh, Dubcova

FLOP: Asllani

VOTI: al temine del match

Giuliani 7 – salvata dal palo dopo pochi minuti dal calcio d’inizio, evita con una prodezza in tuffo il vantaggio della Sampdoria neutralizzando il tiro di Baldi con la punta delle dita. Non può nulla sul gol di Della Peruta. Nel secondo tempo evita più di una volta il raddoppio della Sampdoria.

Guagni 6 – propositiva in fase offensiva, si sovrappone spesso sulla fascia alternandosi a Dompig e mettendo più di un cross pericoloso in area. I pericoli del Milan arrivano da quella parte. Nel secondo tempo soffre come tutte le compagne le continue iniziative per il pareggio della Sampdoria (81′ Soffia SV)

Piga 6 – Attenta in difesa, soprattutto nella prima fase di gioco del match che vede la Sampdoria mettere più in difficoltà il Milan. Nel secondo tempo soffre come tutte le compagne le continue iniziative per il pareggio della Sampdoria

Mesjasz 6 – Inizio difficile così come per tutte le compagne di reparto nella prima mezz’ora di gioco, poi partita in crescendo

Bergamaschi 6,5 – il gol contro il Napoli le ha restituito fiducia anche in fase offensiva, è propositiva e spesso anche pericolosa, ha anche l’occasione di portare in vantaggio le rossonere. Ad inizio secondo tempo serve l’assist per Ijeh

Mascarello 6 – gestisce molti palloni e un suo tiro cross su calcio d’angolo quasi finisce in porta. Colpevole sul gol della Sampdoria. Si fa perdonare con l’assist per l’1-3 di Ijeh (81′ Rubio Avila SV)

Dubcova 7 – Ancora una volta protagonista. Dopo il gol decisivo contro il Napoli, ha il merito di sbloccare il match anche contro la Sampdoria.

Cernoia 5,5 – qualche iniziativa e un paio di tentativi di giocata per le compagne ma che spesso finiscono sono dosati male poi poco più (70′ Laurent 6)

Asllani 5 – La peggiore in campo tra le rossonere. Lanciata due volte a rete spreca in entrambe le occasioni prima facendosi ipnotizzare da Tampieri poi perdendosi in qualche dribbling di troppo (59′ Vigilucci 6)

Ijeh 7,5 – Solidità e fisicità a mettere in costante difficoltà la difesa avversaria. Crea diversi pericoli e a secondo tempo di testa firma il gol del raddoppio del Milan. Sul finire di gara nel miglior momento della Sampdoria in contropiede firma anche la doppietta personale e sfiora la tripletta

Dompig 6 ,5 – I pericoli del Milan nascono dalla sua parte, poi proprio una sua super giocata in dribbling si conclude con l’assist per Dubcova per il gol che stappa il match. Cala nella ripresa (81′ Laurent SV)