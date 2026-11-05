Una prima metà di Europa League da incubo: la classifica piange e il Milan e si ritrova fuori dalle 24. Il punto

Tre sconfitte in quattro partite, il digiuno di gol a San Siro contro Benfica e Ferencváros e una classifica che ora fa paura: la strada in Europa si complica maledettamente

Usare giri di parole sarebbe un esercizio di stile del tutto inutile. La prima metà della League Phase di Europa League del Milan è semplicemente disastrosa. I numeri e i verdetti del campo non lasciano spazio a interpretazioni: tre sconfitte in quattro incontri europei raccontano il momento di profonda involuzione della squadra di Ruben Amorim, incapace di trovare continuità e ritmo tra un impegno di campionato e l’altro.

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La situazione si fa particolarmente pesante se si analizza il rendimento casalingo a San Siro, dove i rossoneri hanno incassato due pesantissimi ko contro Benfica e Ferencváros, lasciando l’amaro in bocca non solo per i risultati ma anche per l’incredibile incapacità di trovare la via della rete davanti al proprio pubblico in entrambe le occasioni.

La classifica piange: 27° posto e zona eliminazione

Con i soli punti raccolti in questo avvio, il Milan naviga attualmente in 27ª posizione nella classifica generale della League Phase, in attesa del completamento del quadro delle gare serali delle 21:00. Una graduatoria che, allo stato attuale delle cose, condannerebbe i rossoneri a una clamorosa e prematura eliminazione diretta, estromettendoli persino da quella top 24 che vale l’accesso ai playoff.

Matematicamente, la qualificazione non è ancora compromessa e il margine per raddrizzare la rotta nelle ultime quattro partite della fase a gironi esiste ancora. Tuttavia, la piega presa dal percorso europeo impone un’inversione di tendenza immediata, a partire dall’atteggiamento mentale e dalla capacità di reggere il doppio impegno settimanale che, come ammesso dallo stesso Amorim, rappresenta al momento il tallone d’Achille di questo gruppo.