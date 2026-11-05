Bartesaghi a Sky Sport: «Prestazione non commentabile. Siamo entrati in campo senza un buon atteggiamento»

Bartesaghi, giocatore del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco dopo la conclusione del match di Europa League contro il Ferencvaros

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Davide Bartesaghi, giocatore del Milan, ha parlato così poco dopo la conclusione del match di Europa League, valido per la quarta giornata della League Phase, contro il Ferencvaros. Ecco, di seguito, tutte le parole dell’allenatore portoghese.

SULLA PRESTAZIONE – «La verità è che bisognava che parlare tra noi stessi. La prestazione non è commentabile. Siamo entrati in campo senza un buon atteggiamento. Abbiamo rovinato tutto quello che era stata una buona settimana. Bisogna rimboccarsi le maniche da domani e darsi da fare».

SULLA SCONFITTA – «Sapevamo che fosse difficile, soprattutto in Europa. C’è stata mancanza di atteggiamento, di grinta, di voglia di lottare sulle seconde palle e l’abbiamo pagato».

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COS’E’ MANCATO? – «Sapevamo tutto, anche sugli avversari. Ci stiamo allenando bene durante la settimana, soprattutto dopo il derby avevamo il giusto entusiasmo. L’allarme è scattato dopo, in campo. Nel secondo tempo abbiamo provato a recuperare il possibile ma non ce l’abbiamo fatta».

SULL’ATTEGGIAMENTO – «Ci è mancato subito l’atteggiamento, dovevamo reagire sul momento e non aspettare di prendere schiaffi. Hanno creato occasioni sui nostri errori. Da domani ci lecchiamo le ferite e vediamo cosa è stato fatto di sbagliato, andando ad affrontare la prossima partita con la determinazione giusta ed uno spirito di squadra diverso».