Moviola Milan Ferencvaros: Cisse ammonito, rosso a Yusuf dopo la rissa, il VAR conferma. Tutti gli episodi

Moviola Milan Ferencvaros, tutti gli episodi arbitrali della partita: dal cartellino giallo ad Alphadjo Cisse nel primo tempo all’espulsione di Bamidele Yusuf nella ripresa
Il Milan perde 0-2 contro il Ferencvaros e la partita offre diversi spunti dal punto di vista arbitrale. Una gara caratterizzata da numerosi contrasti, interventi irregolari e un episodio particolarmente acceso nella ripresa, che porta all’espulsione di Bamidele Yusuf.
PRIMO TEMPO – La prima frazione si apre con diversi interventi fallosi da parte degli ospiti. Al 4′ Ádám Nagy commette fallo su Adrien Rabiot, mentre al 6′ è proprio il centrocampista rossonero a finire sul taccuino dell’arbitro per un intervento irregolare su Márius Corbu.
Al 32′ arriva il primo cartellino giallo della partita: Alphadjo Cisse viene ammonito per un fallo su Matús Bero. Una sanzione che rappresenta il principale episodio disciplinare dei primi 45 minuti. Al 35′ viene fischiato un fallo anche a Davide Bartesaghi, mentre al 43′ Matús Bero commette un fallo di mano, correttamente sanzionato. Il primo tempo si chiude senza ulteriori provvedimenti disciplinari.
SECONDO TEMPO – Nella ripresa il primo ammonito è Koni De Winter, punito al 51′ per un fallo su Veljko Birmancevic. La partita prosegue con diversi contatti e interventi irregolari, fino ad arrivare all’episodio più importante della serata.
Al 77′ Bamidele Yusuf viene espulso per rissa. L’arbitro estrae il cartellino rosso e il VAR interviene, confermando la decisione senza modificare il provvedimento disciplinare. Un episodio che rappresenta il momento più delicato della direzione arbitrale.
Nel finale, al 94′, arriva anche il cartellino giallo per Ádám Nagy, autore di un fallo su Christian Pulisic.
Nel complesso, una gara ricca di interventi fallosi e caratterizzata soprattutto dall’espulsione di Yusuf. Dalla cronaca disponibile non emergono episodi da calcio di rigore o revisioni VAR per possibili penalty.