Stati generali della UEFA a San Siro: Ceferin e Figo in tribuna per Milan Ferencváros

Parterre de roi alla Scala del Calcio per la quarta giornata di Europa League: presenti anche Gravina, Simonelli e Marchetti

Notte delle grandi occasioni e di prestigiosi ospiti istituzionali allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. In occasione della sfida valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League 2026/27 tra Milan e Ferencváros, le tribune di San Siro hanno visto la presenza dei primissimi vertici del calcio europeo e italiano, accorsi in massa per assistere al match dei rossoneri guidati da Ruben Amorim.

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Da Čeferin a Figo: la tribuna d’onore nerarossonera

A guidare la delegazione internazionale c’era il presidente della UEFA Aleksandar Čeferin, che ha scelto la cornice milanese per seguire da vicino l’evoluzione della seconda competizione continentale per club. Al suo fianco, una rappresentanza di altissimo profilo istituzionale e sportivo:

Ezio Simonelli , presidente della Lega Serie A;

, presidente della Lega Serie A; Gabriele Gravina , presidente della FIGC;

, presidente della FIGC; Giorgio Marchetti , Vice Segretario Generale e Direttore del Football UEFA;

, Vice Segretario Generale e Direttore del Football UEFA; Luis Figo, ex stella del calcio mondiale e attuale football advisor della UEFA.

Un segnale di forte centralità per San Siro e per il movimento calcistico italiano, al centro dei riflettori europei in una serata di grande fascino continentale.