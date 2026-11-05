Ecco i convocati di Mancini per Francia e Belgio: c’è la prima chiamata per Alphadjo Cissè

L’attaccante del Milan conquista la Nazionale maggiore insieme a tanti volti nuovi: gli Azzurri a caccia dei quarti a San Siro e Bruxelles

Certificata la ripartenza, la Nazionale italiana guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini tornerà a radunarsi domenica sera nel centro federale di Coverciano in vista degli ultimi due decisivi impegni del girone di Nations League. Il brillante rullino di marcia ottenuto nella finestra tra settembre e ottobre — grazie al doppio successo contro la Turchia e al pareggio conquistato in rimonta a Saint-Denis contro la Francia — ha proiettato gli Azzurri al secondo posto del Gruppo 1 della Lega A a quota 7 punti, a tre lunghezze dalla capolista transalpina e con un punto di vantaggio sul Belgio.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Saranno proprio i Bleus e i Diavoli Rossi i prossimi ostacoli nel cammino dell’Italia: si parte giovedì 12 novembre nella cornice dello stadio Giuseppe Meazza di Milano (già venduti oltre 57.000 biglietti), per poi volare domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Obiettivo quarti di finale e le novità nell’elenco dei convocati

Già sicura di essere testa di serie al sorteggio per le qualificazioni europee in programma il 6 dicembre a Belfast, l’Italia va a caccia dei punti decisivi per blindare la permanenza in Lega A e conquistare il pass per i quarti di finale riservato alle prime due classificate.

Tra i 31 calciatori citati da Mancini spicca prima di tutto la prima chiamata in Nazionale maggiore per Alphadjo Cissè, premiato per le grandi prestazioni offerte con la maglia del Milan. Insieme al talento rossonero si segnalano le presenze degli interisti Bastoni, Dimarco, Barella e Pio Esposito, oltre al ritorno e alle conferme di diversi giovani emergenti del nostro campionato.

Di seguito l’elenco completo dei convocati azzurri:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus); Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham); Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).