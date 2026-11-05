De Winter a Sky Sport: «Sconfitta che non posso spiegare. Il problema è mentale, come giochiamo e come approcciamo le partite»

De Winter, giocatore del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco dopo la conclusione del match di Europa League contro il Ferencvaros

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Koni De Winter, giocatore del Milan, ha parlato così poco dopo la conclusione del match di Europa League, valido per la quarta giornata della League Phase, contro il Ferencvaros. Ecco, di seguito, tutte le parole dell’allenatore portoghese.

SULLA SCONFITTA – «Non lo posso spiegare. Ci dobbiamo lavorare, il gruppo deve lavorarci. Ora è dura parlare».

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QUAL E’ IL PROBLEMA – «È mentale, tutto è mentale. Come stiamo giocando, come approcciamo le partite. È tutto mentale».

SULL’EUROPA LEAGUE – «Tutte le partite sono dure. Se non stiamo attenti, perdiamo come oggi. Dobbiamo fare di tutto per vincere».