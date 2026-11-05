La statistica fa tremare il Milan: tre ko su quattro in Europa solo nel 2021/22. Ma quell’anno finì con lo Scudetto

Il dato Opta certifica il momento di crisi europea della squadra di Amorim: soltanto una volta nella storia i rossoneri avevano fatto così male nei primi quattro turni

Il pesantissimo 2-0 incassato a San Siro contro il Ferencváros non fa male soltanto alla classifica della League Phase di Europa League, ma iscrive la stagione del Milan in una statistica negativa raramente vista nella storia del club. A mettere in evidenza la profondità dell’involuzione europea dei rossoneri è stata la nota agenzia di dati ed elaborazioni statistiche Opta, che attraverso i propri canali social ha tracciato un bilancio severo su quanto sta accadendo alla truppa guidata da Ruben Amorim.

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Il dato Opta: avvio record in negativo

Come evidenziato dall’account OptaPaolo, la partenza shock del Milan nella seconda competizione continentale rappresenta un evento quasi unico nella storia del club di Via Aldo Rossi:

«3/4 – Il Milan ha perso 3 delle prime 4 partite stagionali nelle principali competizioni europee solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2021/22 (1N, 3P in quel caso). Allarme».

Un ruolino di marcia deficitario che fa scattare un campanello d’allarme rosso fuoco sulle difficoltà nell’approcciare il doppio impegno settimanale e nel gestire la pressione delle notti europee.

Il precedente del 2021/22 che accende la cabala

Se da una parte i numeri nudi e crudi confermano la portata della crisi in Europa, dall’altra la memoria storica offre un appiglio insperato e affascinante a tutto l’ambiente rossonero. L’unico precedente con tre sconfitte nelle prime quattro gare continentali risale infatti alla stagione 2021/22, un’annata cominciata con fortissime turbolenze europee ma conclusasi con la trionfale cavalcata verso la conquista del 19° Scudetto.

Un parallelo storico che non cancella la delusione per il 27° posto provvisorio nella League Phase, ma che dimostra come anche dalle notti più buie in Europa il Milan abbia saputo in passato trovare la spinta per dominare il campionato. Sta ora ad Amorim e ai suoi giocatori compiere l’inversione di rotta.