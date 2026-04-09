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Lewandowski, il Milan vuole fare sul serio: primi contatti con l’agente! La notizia

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27 minuti ago

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Lewandowski piace a Milan e Juventus, il club rossonero starebbe provando a fare sul serio per il bomber polacco

Il Milan e la Juventus hanno nella propria lista dei desideri Robert Lewandowski. I due club italiani sarebbero pronti a contendersi il centravanti polacco qualora decidesse di chiudere la sua avventura al Barcellona per tentare un’ultima grande sfida in Serie A.

Un’operazione plausibile ad una sola condizione: un sensibile abbassamento dell’ingaggio, che dovrebbe scendere dagli attuali 20 milioni a una quota sostenibile di circa 6-7 milioni annui.

Tra le altre pretendenti resta il forte interesse dei Chicago Fire, disposti a coprire lo stipendio maxi percepito in Spagna (circa 30 milioni di euro lordi) per portare la stella polacca in MLS. Occorre dunque capire se l’ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund sceglierà la via dei soldi o quella di restare in un campionato competitivo.

Lewandowski, il Milan si muove: primi contatti

Stando a quanto riportato da Calciomercato.Com, il Milan avrebbe deciso di portarsi avanti e provare a fare i primi passi concreti. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto diretto con l’agente Zahavi, il Milan ha manifestato tutto il proprio interesse

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