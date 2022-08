Leao concentrato sul Milan: vuole scudetto, ottavi di Champions e… rinnovo. Le sirene del Chelsea non lo distraggono

Come spiega Gazzetta qualora il Chelsea non presentasse l’offerta per Leao entro i prossimi 3-4 giorni sarebbe quasi impossibile ipotizzare un trasferimento in questa sessione di mercato. Il giocatore tra l’altro ha l’idea di base di restare al Milan.

Il giocatore è sereno, vuole scudetto e ottavi di Champions in rossonero. Se Rafa resterà, a settembre si aprirà la partita del rinnovo. A fine mese il Milan, a meno di sorprese, passerà a Gerry Cardinale e RedBird: sarà la nuova proprietà a gestire la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Le complicazioni sono i 20 milioni che il giocatore deve allo Sporting e la doppia procura che lo vede legato a Mendes e ad un avvocato francese vicino al padre.