Leao per 120 milioni: Chelsea pronto alla follia per tentare il Milan. I Blues ci stanno pensando seriamente

Secondo La Gazzetta dello Sport il Chelsea starebbe seriamente pensando di formulare un’offerta record da 120 milioni per convincere il Milan a cedere Leao. I Blues, nonostante gli oltre 210 milioni già spesi in questa sessione di mercato, non avrebbero problemi a puntare al talento portoghese.

I contatti finora sono stati solo col suo agente Jorge Mendes e al Chelsea non mancano le alternative. Pierre Aubameyang, da prendere dal Barcellona per 15 milioni più Marcos Alonso, è più che un’idea. Come Anthony Gordon, 21enne attaccante esterno per cui c’è già un discorso avviato con l’Everton.

Leao è un affare ovviamente complicatissimo, sia perché il Milan non ha né esigenza né voglia di vendere un giocatore così importante per lo scudetto, sia per la cifra enorme coinvolta: oltre al prezzo del cartellino, ci sono i 16,5 milioni che il giocatore deve allo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale del contratto e il 15%per la rivendita che finirebbe al Lilla. Un affare da 150 milioni complessivi, insomma. Il discorso, qualora il muro del Milan fosse totale, potrebbe anche essere rimandato al prossimo anno.