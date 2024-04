Mercato Milan, strategia decisa per i big della rosa: rassicurazioni ai tifosi, la scelta del club

Mercato Milan, strategia decisa per quanto riguarda i big della rosa: partiranno solo in un caso. Ecco quale

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare da Monica Colombo, il calciomercato Milan ha preso una decisione molto precisa per quanto riguarda la gestione dei big della rosa durante la prossima estate.

Da Maignan a Theo Hernandez, per i quali proseguono le trattative per i rinnovi di contratto, i top player partiranno solo di fronte ad offerte da capogiro. Al momento la situazione è molto serena.