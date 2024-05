Thiago Motta Milan, Galeone lo consiglia: «Tecnico molto bravo ma al suo posto farei QUESTA scelta»

Thiago Motta-Milan, Giovanni Galeone, ex allenatore, ha consigliato al tecnico di restare a Bologna anche nella prossima stagione

Intervistato dal Corriere della Sera, Giovanni Galeone ha consigliato così Thiago Motta, tecnico del Bologna accostato anche al Milan:

PAROLE – «Motta, resta lì. È molto molto bravo, ha un gioco propositivo e ha dato un’identità chiara alla squadra valorizzando i giocatori, anche in ruoli diversi. Potrei citare il Bayer Leverkusen, qualcuno deve aver mandato a Xabi Alonso le cassette del mio Pescara: gioca esattamente come facevo io. Motta non proprio, costruisce per andare a realizzare, anche se nelle ultime occasioni ho visto un po’ di difficoltà in avanti, con tanti pareggi senza gol. Io credo che il Bologna andrà in Champions e una piazza così non si lascia per niente e per nessuno in Italia. Bologna è la storia del calcio. Io, al posto di Thiago, non lascerei mai una città e un club così. E poi c’è Sartori: i fatti della sua carriera, dal Chievo all’Atalanta, parlano da soli».