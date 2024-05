De Zerbi Milan ipotesi concreta per la panchina? Cosa succede dopo l’addio al Brighton del tecnico italiano

Nella giornata di ieri, a sorpresa, è arrivata la notizia della separazione al termine della stagione tra il Brighton e Roberto De Zerbi. Il tecnico può diventare un’opzione per la panchina del Milan?

Stando a quanto riportato da Tuttosport, potrebbe effettivamente emergere un nome a sorpresa per la panchina rossonera ma l’ex Shakhtar al momento non sarebbe un profilo su cui il club vuole investire per il futuro.