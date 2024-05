Panchina Milan, rossoneri in bilico tra questi due nomi: ecco chi potrebbe sostituire Pioli

Panchina Milan, la dirigenza rossonera è in bilico tra questi due nomi: ecco chi potrebbe sostituire Pioli

Tuttomercatoweb ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan: in questi giorni il club rossonero sta restringendo la lista dei nomi valutati e che potrebbero sostituire Pioli a partire dall’estate.

Stando a quanto si apprende in lista ci sarebbe ancora Thiago Motta, sul quale però la Juventus è determinata ad andare avanti fino in fondo. Per questo motivo i rossoneri stanno virando con decisione su Fonseca.