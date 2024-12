MN24 – Infortunio Morata, Fonseca sorride! L’esito degli esami, cosa filtra sullo spagnolo

Infortunio Morata, Fonseca può sorridere: escluse lesioni per l’attaccante spagnolo dopo lo stop di ieri sera contro la Stella Rossa

Come appreso dalla nostra redazione, in casa Milan possono tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Alvaro Morata, attaccante uscito ieri sera per un problema muscolare nella sfida poi vinta 2-1 contro la Stella Rossa. Questo l’esito degli esami:

Alvaro Morata: trauma elongativo in regione adduttoria. L’esame ha escluso lesioni ai muscoli adduttori. Da capire se l’ex Juve sarà disponibile per la sfida di domenica col Genoa.