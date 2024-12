Festa 125 anni Milan, c’è la notizia che tutti i tifosi aspettavano: lui sarà presente, comunicazione arrivata

Festa 125 anni Milan, Dejan Savicevic, leggenda del club, ha confermato nelle ultime ore la sua presenza per domenica

Come riferito da Repubblica, e in particolare dal giornalista Enrico Currò, nelle ultime ore una delle leggende della storia del Milan ha dato la sua conferma sulla presenza alla festa per i 125 anni del club.

Savicevic dovrebbe essere domenica tra i protagonisti della sfilata per i 125 del Milan, alla quale mancheranno verosimilmente Maldini, Boban, Kakà, Shevchenko e forse Rivera.