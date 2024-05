Scaroni omaggia Fusetti: «È una giornata speciale anche per me». Poi fa una promessa sul futuro: le sue parole

(dall’inviato Daniele Grassini) – In occasione dell’ultima partita di Fusetti con la maglia del Milan Femminile, ha preso la parola anche il presidente rossoneri Scaroni. Le sue dichiarazioni.

SCARONI – «Siamo qui per festeggiare Laura. Oggi è una giornata speciale per lei ma anche per me perchè festeggiare una campionessa come lei che ci accompagna dal 2018 è sempre stata con noi. Ha giocato 135 partite, ha anche segnato qualche gol anche se il suo ruolo non implica il gol. Ha indossato per anni la maglia di Baresi e quando al Milan si parla della maglia numero 6 ci alziamo sempre in piedi. Resta con noi con la Primavera che quest’anno ci ha dato una grande gioia, perchè se vogliamo costruire un Milan femminile forte dobbiamo partire dalla Primavera»