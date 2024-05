Pioli Milan, fissato l’INCONTRO per trovare un accordo sulla risoluzione del contratto: la DATA

Pioli Milan, è stato fissato l’INCONTRO per trovare un accordo sulla risoluzione del contratto: svelata la DATA

L’edizione odierna di Tuttosport non ha alcun dubbio: tra domani e martedì è molto probabile che ci sia l’incontro tra la dirigenza del Milan e Stefano Pioli per cercare di arrivare ad un accordo per andare a risoluzione del contratto con buonuscita.

Soltanto dopo questo passaggio il club rossonero scioglierà le riserve per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore, con Fonseca e Van Bommel che restano i due principali candidati.