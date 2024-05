Lopetegui Milan, SVOLTA nel futuro del tecnico: ha trovato l’accordo con questo club

Lopetegui Milan, SVOLTA nel futuro del tecnico: l’allenatore spagnolo ha trovato l’accordo con questo club. I dettagli

Svolta nel futuro di Julen Lopetegui: dopo essere stato molto vicino al Milan, il tecnico spagnolo ha trovato l’accordo con quello che verosimilmente salvo nuovi colpi di scena sarà il suo prossimo club.

Si tratta del West Ham che, come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, ha incassato l’ok dell’allenatore che succederà dunque a David Moyes sulla panchina degli Hammers. Tramonta dunque in maniera ormai definitiva la possibilità di vedere Lopetegui in rossonero.