Zirkzee Milan primissima scelta per l’attacco. Prezzo, concorrenza e alternative: le NOVITÀ

Zirkzee Milan primissima scelta per l’attacco. Prezzo, concorrenza e alternative: tutte le NOVITÀ sull’olandese

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha confermato quanto è stato raccontato in queste settimane: Joshua Zirkzee è la primissima scelta del calciomercato Milan per rinforzare l’attacco in estate.

Serviranno almeno 60 milioni di euro per strapparlo a Bologna e concorrenza, rappresentata in primis da Juventus e Arsenal ma non solo. Per questo i rossoneri continuano a tenere d’occhio le alternative: Sesko, Gimenez, David e Guirassy restano in corsa.