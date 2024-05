Pagelle Milan Como Femminile: decisiva Soffia, bocciato il ritorno di Asllani

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la giornata 8 della Poule salvezza della Serie A 2023/24: pagelle Milan Como femminile

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la giornata 8 della Poule salvezza della Serie A 2023/24: pagelle Milan Como femminile:

TOP: Soffia

FLOP: Asllani

VOTI:

Giuliani 6 – praticamente mai impegnate nel primo tempo, conclusioni che se arrivano sono deboli e centrali, attenta nelle uscite

Soffia 7 – Ha il merito di sbloccare il risultato con un gol di testa che certifica la superiorità rossonera nel primo tempo rispetto alle avversarie (77′ Guagni sv)

Piga 6,5 – attenta in difesa e propositiva in attacco, sfiora di testa il gol che con la partita ancora ferma sullo 0-0 avrebbe portato le rossonere in vantaggio

Mesjasz 6 – dopo la doppietta contro il Pomigliano stavolta è poco propositiva in attacco, si dedica di più alla fase difensiva

Bergamaschi 6 – soffre le iniziative di Monnecchi dalla sua parte, ma ha il merito di servire l’assist per l’1-0 di Soffia

Cernoia 6,5 – crea il primo pericolo della partita delle rossonere, continuamente nel vivo del gioco, i suoi cross sono più di un insidia

Mascarello 6 – Nel vivo del gioco così come tutte le compagne di reparto. Ammonita per un intervento in ritardo su un avversaria, può dare di più (61′ Rubio Avila 6)

Vigilucci 6 – inserimenti costanti in mezzo all’area, sfiora il gol del vantaggio poi cala nel corso del match

Asllani 5 – Alla ricerca costante della miglior posizione, ma quasi mai nel vivo del gioco delle rossonere. Sbaglia tanto (61′ Laurent 6)

Dompig 6– con la sua velocità mette in difficoltà le avversarie, gioca più per le compagne che provando la conclusione verso lo specchio ( 77′ Nadim sv)

Ijeh 5,5 – usa fisico e velocità per provare ad imporsi sulle avversarie. Ben contenuta dalla difesa (93′ Swaby sv)