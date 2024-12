Rinnovo Maignan, fumata bianca in arrivo! Stretta di mano virtuale, tutti i dettagli del nuovo accordo

Rinnovo Maignan, il Milan ha chiuso la trattativa per il prolungamento del portiere francese: cifre e dettagli del nuovo accordo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni il calciomercato Milan ha di fatto chiuso l’accordo, con una stretta di mano simbolica, con Mike Maignan per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Maignan, il cui prolungamento verrà reso ufficiale dal Milan nelle prossime settimane, firmerà fino al 2029 con un ingaggio da 5 milioni di euro più bonus. All’interno dello stesso non verrà inserita nessuna clausola rescissoria.