Amorim Milan, il tecnico esce allo scoperto: «Ho preso questa decisione per il futuro». Le sue dichiarazioni

Tramonta la possibilità di vedere Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Dopo le ultime voci sul suo conto, il tecnico ha deciso di uscire allo scoperto e svelare il suo futuro.

AMORIM – «Resto allo Sporting Lisbona. Sono sotto contratto ed è un momento speciale per me e per il club. Ora proveremo a vincere insieme il terzo titolo. Proveremo a realizzare il nostro sogno»