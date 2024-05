Lopetegui Milan, il tecnico sbarca in Premier: CIFRE e DETTAGLI dell’accordo col West Ham

Lopetegui Milan, il tecnico sbarca in Premier League: accordo definito con il West Ham. Tutte le cifre e i dettagli

Come riferito da TMW, la pista Lopetegui è definitivamente tramontata in casa Milan. Il tecnico spagnolo, che prima della protesta dei tifosi aveva trovato con il club rossonero l’intesa per un biennale da 3.2 milioni di euro a stagione, si è accordato con il West Ham.

Lopetegui firmerà un contratto di due anni a 4 milioni più bonus con opzione per il terzo anno che si attiverà in automatico in caso di raggiungimento del settimo posto (almeno) in una delle annate.