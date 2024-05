Torino Milan, aria pesantissima in casa rossonera: cosa è successo dopo il triplice fischio. RETROSCENA

Torino Milan, aria pesantissima in casa rossonera: cosa è successo dopo il triplice fischio del match. RETROSCENA

L’edizione odierna della Gazzetta ha svelato alcuni retroscena sul Milan, reduce dalla sconfitta di Torino di ieri sera. L’aria che si respira attorno al Diavolo rimane molto pesante.

Dopo il silenzio di protesta verso la società tra Genoa e Cagliari a San Siro, lo sciopero del tifo ha fatto tappa anche a Torino. Da capire cosa succederà per l’ultima di campionato. Non solo: a fine gara Pioli ha tirato subito dritto verso gli spogliatoi, presentandosi poi ai microfoni per cercare di raccontare questi ultimi giorni da milanista.