Possibile ritorno di fiamma per Mateta: il Milan ci riprova dopo il giallo di gennaio

L’attaccante del Crystal Palace nuovamente nel mirino: superati i problemi fisici, Mateta può diventare il rinforzo per l’attacco rossonero

Jean-Philippe Mateta torna nel mirino del Milan dopo che a gennaio era stato ad un passo dal trasferimento in rossonero, ma l’affare saltò per dei problemi al ginocchio trovati durante le visite mediche. Lo riferisce questa mattina il Corriere dello Sport che ora tutto sarebbe rientrato e quindi i rossoneri vogliono puntare nuovamente su di lui, approfittando del suo contratto con il Crystal Palace in scadenza nel 2027 e del costo ribassato.

Il retroscena sul mancato trasferimento

Nelle scorse settimane, l’attaccante aveva commentato così il suo mancato passaggio al Milan durante il mercato invernale:

«Sinceramente mi ha fatto male psicologicamente non andare al Milan in quel momento… Poi, ho riflettuto velocemente su come riprendermi. Ho consultato diversi specialisti e quando mi hanno assicurato che non c’era bisogno di un’operazione, mi sono concentrato sulla tappa successiva, fino al mio ritorno in campo».

Le nuove prospettive per Mateta

Con i dubbi sulle condizioni fisiche ormai superati, la dirigenza rossonera valuta la fattibilità dell’operazione. L’opportunità di arrivare al giocatore a cifre contenute rispetto alla scorsa sessione rende il profilo di Mateta una pista concreta per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione.