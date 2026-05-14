Goretzka sempre più vicino al Milan: triennale da 5 milioni più bonus per il centrocampista tedesco

Goretzka sempre più vicino al Milan: proposto un triennale da 5 milioni più bonus al centrocampista tedesco che avrebbe già accettato

Il Milan si prepara a chiudere un colpo di mercato importante per la prossima stagione: Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco, sta per arrivare a parametro zero. La notizia, riportata questa mattina dal Corriere dello Sport, conferma che il Milan è in trattativa avanzata con il giocatore, il cui contratto con i bavaresi scadrà a fine stagione. Goretzka, che sarà libero di firmare con qualsiasi club a partire da luglio, avrebbe già accettato l’offerta rossonera.

Nonostante l’incertezza legata alla qualificazione alla Champions League, il Milan è riuscito a convincere il centrocampista tedesco con una proposta solida: un triennale da 5 milioni di euro a stagione, con ulteriori bonus legati a obiettivi personali e di squadra. La concorrenza per Goretzka è stata forte, ma sembra che il Milan abbia avuto la meglio, offrendo al tedesco l’opportunità di un nuovo capitolo della sua carriera in Serie A.

Goretzka è entusiasta della possibilità di indossare la maglia del Milan, un club che lo affascina particolarmente. Anche la possibile assenza dai gruppi di Champions League non sembra aver influito più di tanto sulla sua decisione, anche se una qualificazione europea avrebbe certamente reso l’affare ancora più allettante.

Secondo le ultime indiscrezioni, tra le parti è già stato raggiunto un accordo di base e, a meno di imprevisti, Leon Goretzka sarà un nuovo giocatore rossonero nella prossima stagione. Il centrocampista, che ha accumulato una notevole esperienza con il Bayern Monaco e la nazionale tedesca, rappresenta un rinforzo di qualità per il centrocampo milanista, pronto ad arricchire ulteriormente la rosa di Massimiliano Allegri.

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