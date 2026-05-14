Champions Milan, qualificazione mai scontata! Come Allegri anche Ancelotti e Pioli hanno strappato nel finale il pass

Champions Milan, qualificazione mai scontata! Come Allegri anche Ancelotti e Pioli hanno raggiunto nel finale il pass per la “Coppa dalle grandi orecchie”

Non è la prima volta che il Milan si trova a dover conquistare la qualificazione alla Champions League proprio nell’ultimo rush finale del campionato. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha spesso vissuto momenti di grande tensione e spettacolo proprio all’ultima giornata, quando il pass per la competizione europea si decide nelle ultime battute di stagione.

La stagione più recente che ha visto il Milan lottare fino all’ultimo per il passaggio in Champions è stata quella del 2020-21, quando il Milan di Stefano Pioli ha dovuto aspettare l’ultima giornata per ottenere il secondo posto e conquistare la qualificazione. Quel giorno, il Diavolo ha battuto l’Atalanta e l’ha superata in classifica, concludendo così la stagione in modo positivo e ottenendo il ritorno in Champions League dopo anni di assenza.

Un anno prima, nel 2018-19, le cose non sono andate altrettanto bene. Con Rino Gattuso alla guida, il Milan non è riuscito a rimontare Atalanta e Inter, che hanno vinto nell’ultimo turno contro Sassuolo ed Empoli, facendo svanire il sogno rossonero di qualificarsi.

La storia del Milan e delle qualificazioni all’Europa non è però una novità. Nel 2012-13, con Max Allegri in panchina, i rossoneri si sono qualificati negli ultimi minuti dell’ultima giornata grazie al 2-1 contro il Siena, risultato che ha reso vano il successo della Fiorentina contro il Pescara.

Nel 2008-09, il Milan di Carlo Ancelotti si è qualificato vincendo proprio contro la Fiorentina a Firenze nell’ultima giornata, un match simbolico che ha anche segnato l’ultima partita di Paolo Maldini. Un anno prima, però, la qualificazione è sfumata per il Milan proprio contro la Fiorentina, che ha ottenuto il posto in Champions League all’ultimo respiro.

Un altro capitolo della storia rossonera riguarda il 2001-02, quando il Milan ha festeggiato il quarto posto a San Siro, proprio mentre l’Inter vedeva svanire il sogno scudetto il 5 maggio. Un’altra stagione che ha visto il Milan festeggiare un obiettivo importante all’ultimo atto del campionato.

Come dimostrato da questi episodi, il Milan è abituato a vivere il brivido della qualificazione all’ultimo minuto, e anche quest’anno, con la qualificazione alla Champions ancora in bilico, si preannuncia una nuova battaglia fino all’ultima giornata.

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