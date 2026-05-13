Corsa Champions, il Milan si aggrappa alla classifica avulsa: ecco le combinazioni

Cinque squadre per tre posti in 180 minuti: Napoli, Juventus, Roma e Como si sfidano in un finale dove gli scontri diretti possono premiare Allegri

Si prospettano 180′ scoppiettanti nella corsa alla Champions League, una battaglia che vede coinvolte cinque formazioni per tre soli piazzamenti disponibili. La graduatoria attuale vede il Napoli guidare il gruppo a quota 70 punti, tallonato dalla Juventus a 68, mentre Milan e Roma seguono appaiate a 67 e il Como chiude la fila con 65 lunghezze. Dato che tra la seconda e la sesta posizione intercorrono appena cinque punti di distanza, le ultime due giornate di campionato promettono colpi di scena continui e ribaltoni improvvisi.

Il cammino verso l’Europa: le sfide decisive

Il calendario mette di fronte alle pretendenti ostacoli di diversa natura che segneranno il destino della stagione. Il Napoli dovrà affrontare la trasferta di Pisa prima di ospitare l’Udinese, mentre la Juventus riceverà la Fiorentina per poi chiudere con il derby contro il Torino. Per quanto riguarda il Milan, l’impegno prevede la gara esterna a Genova e il match casalingo con il Cagliari. La Roma si giocherà gran parte delle proprie chance nel derby contro la Lazio e nella trasferta di Verona, mentre il Como cercherà l’impresa ospitando il Parma e chiudendo sul campo della Cremonese.

Il vantaggio rossonero nei confronti diretti

Con così tante squadre in pochi punti, l’eventualità di un arrivo a pari merito è estremamente concreta. In questo scenario, come riportato da gazzetta.it, il Milan si trova in una posizione di forza grazie ai risultati ottenuti negli scontri diretti. Se si dovesse verificare un incredibile arrivo a cinque squadre, la classifica avulsa premierebbe proprio i rossoneri con 13 punti, mettendoli davanti a Como e Napoli, fermi a 12, con Juventus e Roma a chiudere il quintetto.

Gli scenari tra classifica avulsa e differenza reti

Anche le combinazioni che prevedono l’arrivo alla pari di quattro o tre formazioni sorridono spesso alla squadra di Allegri. In diversi casi di arrivo a quattro, il Milan risulterebbe primo o secondo, come accade nello scenario che coinvolge Como, Juventus e Roma o in quello con Napoli, Como e Roma. Esiste tuttavia un’eccezione pericolosa in cui il Napoli guiderebbe il gruppo davanti alla Juventus e ai rossoneri, questi ultimi penalizzati dalla differenza reti. Infine, anche in una possibile volata a tre con Roma e Como, il club milanese avrebbe la meglio con 8 punti complessivi, confermando come la gestione degli scontri diretti rappresenti al momento il vero paracadute per la qualificazione europea.