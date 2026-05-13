Capello avverte il Milan: «Corsa Champions diventata una volata difficile, ma gli scontri diretti pesano»

L’ex tecnico rossonero analizza la volata finale che coinvolge cinque squadre per tre posti: le dichiarazioni di Fabio Capello ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Il finale di stagione 2026 si preannuncia come uno dei più accesi degli ultimi anni. Con Napoli, Juventus, Milan, Roma e la sorpresa Como racchiuse in una manciata di punti per contendersi gli ultimi tre slot validi per l’Europa che conta, ogni dettaglio può fare la differenza. In un momento di estrema fragilità per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce da prestazioni opache e tensioni interne, Fabio Capello è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per fotografare la situazione dei rossoneri in vista degli ultimi 180 minuti di campionato.

Ecco le sue dichiarazioni:

LA VOLATA E LA CONCORRENZA — «Come vedo i prossimi 180′ dei rossoneri? Adesso per loro è diventata una volata difficile, anche perché la concorrenza ha ingranato la marcia giusta».

L’IMPORTANZA DEGLI SCONTRI DIRETTI — «Il Milan ha gli scontri diretti a favore con Roma e Como? È vero, e questa è una cosa molto importante, da non sottovalutare. Ci sono tante squadre in pochi punti, un arrivo a pari merito non è una eventualità remota».