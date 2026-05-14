Il Milan punta su Tony D’Amico: è lui l’uomo scelto per la direzione sportiva

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il DS dell’Atalanta Tony D’Amico sarebbe il candidato unico di Furlani per il 2026-27

Il futuro dell’area tecnica rossonera sembra avere un nome ben preciso. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, il profilo più accreditato per ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Milan nella prossima stagione è quello di Tony D’Amico. I contatti tra le parti non sarebbero affatto recenti: Giorgio Furlani avrebbe sondato il terreno già un anno fa, individuandolo oggi come l’unico vero candidato per il biennio 2026-2027, sebbene l’ultima parola spetterà come sempre a Gerry Cardinale e alla proprietà.

Dal campo alla scrivania: l’ascesa di D’Amico

Attualmente in forza all’Atalanta dopo l’importante esperienza al Verona, il dirigente quarantaseienne sta vivendo una fase di grande affermazione professionale. Il suo percorso parte da lontano, dalle radici abruzzesi e da una carriera da calciatore vissuta come centrocampista di fatica. Proprio negli anni in campo, tra le file di Chieti, Cavese e Foggia, D’Amico ha forgiato quel carattere spigoloso e schietto che lo contraddistingue ancora oggi dietro la scrivania. Lui stesso, in passato, non ha nascosto la sua indole battagliera, definendosi un giocatore che correva molto ma poco propenso al gol, con la tendenza a discutere animatamente con chiunque, compagni inclusi.

Metodo di lavoro e retroscena di mercato

L’approdo al Milan richiederebbe una spiccata attitudine alla collaborazione, dote che il dirigente ha comunque affinato durante il lavoro a Bergamo. Tra i tratti distintivi di Tony D’Amico emerge anche l’immagine del lavoratore instancabile, spesso accompagnato dalle inseparabili sigarette, soprattutto nei momenti di massima tensione durante le sessioni di calciomercato. Resta celebre il retroscena di una trattativa per portare Dawidowicz al Verona, che lo vide impegnato per ben tredici ore consecutive in una stanza d’albergo prima di chiudere l’accordo. Se il progetto dovesse concretizzarsi, il club rossonero si affiderebbe a un uomo di mercato abituato alle sfide complesse e alla gestione di rose competitive.