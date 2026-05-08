Igli Tare verso l’addio al Milan: il successore può essere Tony D’Amico

L’attuale direttore sportivo dell’Atalanta è il profilo in pole position per sostituire l’ex Lazio nel caso in cui la proprietà rossonera decida per il cambio

Il futuro dell’area tecnica rossonera è in una fase di profonda incertezza. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, il rapporto tra il Milan e Igli Tare potrebbe seriamente interrompersi al termine di questo campionato. Nonostante l’arrivo in pompa magna della scorsa estate, la posizione dell’ex dirigente biancoceleste è oggi in forte dubbio, con la società che sta già valutando profili alternativi per guidare il prossimo mercato estivo.

Il profilo di Tony D’Amico: gioventù ed esperienza europea

Il candidato più forte per la successione è Tony D’Amico, dirigente classe 1980 che sta scalando rapidamente le gerarchie del calcio italiano. D’Amico vanta un curriculum solido, costruito inizialmente all’Hellas Verona, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’area scouting prima di diventare direttore sportivo dal 2018 al 2022. Sotto la sua gestione, il club scaligero ha ottenuto risultati sportivi eccellenti uniti a plusvalenze record, dimostrando una grande capacità nella valorizzazione dei giovani talenti.

Dal successo con l’Atalanta al possibile sbarco a Milano

Attualmente D’Amico ricopre il ruolo di direttore sportivo dell’Atalanta, dove ha consolidato la sua fama internazionale. Insieme a Gian Piero Gasperini, è stato uno degli architetti della storica conquista dell’Europa League, costruendo una rosa capace di competere ai massimi livelli in Italia e all’estero.

Proprio questa abitudine a lavorare in contesti ambiziosi ma attenti al bilancio lo rende il profilo ideale per il nuovo corso rossonero. La proprietà del Milan cerca una figura che sappia coniugare la sostenibilità economica con la competitività tecnica, e i successi ottenuti a Bergamo da D’Amico rappresentano un biglietto da visita di assoluto spessore per il post-Tare.