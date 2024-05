Zirkzee Milan, l’Arsenal prova a far saltare il banco: l’ultima mossa gela i rossoneri. Tutti gli aggiornamenti

Tuttosport ha fornito importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, attaccante ormai da diversi mesi nei radar del calciomercato Milan. Sulle sue tracce ci sarebbe forte l’Arsenal.

Kia Joorabchian, che cura gli interessi di Zirkzee, sta infatti lavorando a stretto contatto con i Gunners, pronti ad offrire un quadriennale di 6 milioni di sterline (7 milioni di euro) più ricchi bonus a salire. I club di Serie A, per spuntarla, dovrebbero far leva sulla volontà del giocatore di rimanere ancora in Italia.