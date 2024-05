Sesko Milan, che numeri per l’attaccante! La clausola AUMENTA: adesso serve questa CIFRA per portarlo in rossonero

Un finale di stagione clamoroso quello dell’obiettivo del calciomercato Milan, Benjamin Sesko. Ben 11 gol e 2 assist nelle ultime 13 partite stagionali. La clausola per l’attaccante è aumentata come riportato Philipp Hinze.

PAROLE – «Dopo l’ultima giornata è stato definito il compenso finale per il trasferimento di Benjamin Sesko. La clausola rescissoria legata alle prestazioni ammonta a 65 milioni. La somma non è aumentata di nuovo. Sesko costerà € 65 milioni quest’estate! Una tappa finale sarebbe stata possibile ( € 70m- € 75m) – ma non è stata raggiunta. Grande stagione d’esordio per Sesko. La clausola rescissoria è aumentata da 50 milioni a 65 milioni».