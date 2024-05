Torino Milan, i giornali durissimi sul rossonero: «Se è questo allora serve un sostituto». Voto 4,5 in pagella

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha valutato le prestazioni dei rossoneri per quanto riguarda la sfida tra Torino e Milan. Secondo il quotidiano è stato Fikayo Tomori il peggiore in campo.

Lascia Tameze in area, non guarda Ilic sul 2-0, perde due duelli con Zapata per il 3-0 – si legge – Tris. Se è questo, al Milan serve un leader difensivo. Voto? 4,5 in pagella per il centrale rossonero.