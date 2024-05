Van Bommel Milan, non tramonta l’idea per la panchina: viene subito dopo questi nomi

Van Bommel Milan, non tramonta l’idea per la panchina: il tecnico dell’Anversa viene subito dopo questi nomi

Non tramonta l’idea Van Bommel per la panchina del Milan. Il tecnico, che ha deciso di lasciare l’Anversa al termine di questa stagione, resta un’opzione valida per i rossoneri.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbero stati alcuni contatti negli ultimi giorni con l’olandese, che nelle gerarchie dei dirigenti milanisti occuperebbe il terzo posto dietro a Conceicao e Fonseca.