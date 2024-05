Thiago Motta Milan, rossoneri in missione: il PIANO per strapparlo alla Juventus

Thiago Motta Milan, rossoneri in missione per il tecnico del Bologna: il PIANO per strapparlo alla Juventus

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla panchina del Milan, sempre a caccia di un nuovo allenatore da cui ripartire in estate. I tifosi non smettono di sognare Thiago Motta.

Il club rossonero è pronto a tornare alla carica per il tecnico del Bologna, consapevole però che in questi mesi soprattutto la Juventus ma anche alcuni club esteri lo hanno corteggiato molto. Servirà dunque una vera e propria impresa per strapparlo alla concorrenza.