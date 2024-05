Hermoso Milan, il difensore esce dai radar rossoneri? Intrigato da quella squadra, può finire lì

Hermoso-Milan, il difensore può uscire definitivamente dai radar del club rossonero: ad un passo il trasferimento all’Aston Villa

Come riferito da AS, Hermoso potrebbe presto uscire dai radar del calciomercato Milan, coi rossoneri che alcune settimane fa avevano sondato la pista a parametro zero per la prossima stagione.

Il difensore dell’Atletico Madrid è intrigato dalla Premier League e sarebbe vicinissimo all’accordo con l’Aston Villa grazie al grande lavoro di Emery che ha convinto il ragazzo. Prossime settimane decisive: Diavolo lontano.