Milan Genoa: PRIMA CONVOCAZIONE in prima squadra per due Primavera. Ecco chi sono

Milan Genoa: PRIMA CONVOCAZIONE in prima squadra per Lorenzo Torriani e Diego Sia. Ecco i dettagli e i loro numeri di maglia

Sono state diramate da pochi minuti le formazioni ufficiali di Milan Genoa e in panchina ci sono due giovani della Primavera: Lorenzo Torriani e Diego Sia.

Prima convocazione in prima squadra per il portiere rossonero classe 2005, che prende il ruolo di terzo portiere viste le assenze di Antonio Mirante e Mike Maignan, vestirà la maglia numero 96. Prima convocazione anche per l’attaccante rossonero che vestirà la maglia numero 97.