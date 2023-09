Leao spiega: «Milan giovane ma già esperto, ecco perchè»

Rafael Leao, fuoriclasse del Milan, ha analizzato la giovane età della rosa rossonera: la squadra di Pioli è già esperta

A GQ Portugal Rafael Leao ha parlato così della rosa del Milan:

«Anche se siamo giovani, abbiamo già giocato più di 50 partite in Serie A, più di 20 in Champions League, abbiamo già una certa esperienza. Possiamo prendere questa esperienza e questa freschezza di essere giovani e applicarla in campo per raggiungere i nostri obiettivi».

