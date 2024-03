Koopmeiners Milan, l’obiettivo di mercato stoppa la Juve e non solo: «Con la sua doppietta ha eguagliato questo rossonero». La statistica dopo il match

Koopmeiners ha fermato la Juventus nell’ultima giornata di Serie A con la sua doppietta, permettendo al Milan di superare i bianconeri in classifica. Inoltre, come riportato da Giuseppe Pastore ha eguagliato un ex rossonero in questa speciale statistica.

STATISTICA – «Prima di Teun Koopmeiners, l’ultimo calciatore olandese a segnare una doppietta alla Juventus, quasi vent’anni fa, era stato Clarence Seedorf (Juventus-Milan 1-3, 14 marzo 2004)».