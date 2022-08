Juventus, Milik «Scudetto? Cinque squadre in lizza»

Arek Milik, nuovo attaccante della Juventus, ha parlato della lotta scudetto nella conferenza di presentazione: le sue parole

Il neo attaccante della Juventus Arek Milik, dopo l’esordio in bianconero contro la Roma, si è presentato in conferenza stampa.

«Il livello in Serie A è sempre stato alto, ora è ancora più alto. Quattro anni fa non c’erano 4/5 squadre in lotta per lo Scudetto, ora sì. Questo rende lo Scudetto ancora più difficile da vincere».

