Calciomercato
Goretzka, Milan e non solo: tante squadre interessate. Gli aggiornamenti sul tedesco
Goretzka con un futuro nel calcio italiano? A fare il punto della situazione sul tedesco è stato Fabrizio Romano
Il calciomercato estivo non è ancora iniziato ma, come spesso accade, i nomi dei grandi campioni in scadenza o in uscita dai top club europei infiammano le idee dei club. Tra i profili più caldi del momento spicca quello di Leon Goretzka, il colosso del centrocampo tedesco che sembra essere finito nel mirino delle big di Serie A.
L’indiscrezione di Fabrizio Romano
Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il nome di Goretzka sta circolando con insistenza negli uffici dei principali club italiani. Non si tratterebbe di un semplice sondaggio isolato: sarebbero almeno tre o quattro le società che hanno già effettuato chiamate esplorative per capire la fattibilità dell’operazione.
Tuttavia, la trattativa non si preannuncia semplice. Sebbene il profilo attiri club da tutta Europa, l’ostacolo principale resta l’ingaggio elevato richiesto dal calciatore, un fattore che restringe il cerchio alle società con una solida disponibilità finanziaria o con una strategia mirata sui parametri zero di lusso.
Il Milan di Allegri osserva la situazione
Tra le squadre interessate spicca il Milan di Massimiliano Allegri. La dirigenza rossonera, sotto la guida tecnica del livornese, ha dimostrato di apprezzare profili di grande esperienza internazionale e fisicità, elementi che Goretzka incarna perfettamente.
La strategia del Milan sembra ricalcare quella della passata stagione, quando il club si mosse con decisione su profili del calibro di Luka Modric. L’obiettivo è chiaro: inserire tasselli di personalità a costi di cartellino contenuti (o nulli) per alzare il livello qualitativo della rosa in vista delle competizioni europee.
Analisi tecnica: cosa porterebbe Goretzka in Serie A?
L’eventuale arrivo di Leon Goretzka in Italia rappresenterebbe un salto di qualità per l’intero movimento. Il tedesco garantisce:
- Solidità difensiva e capacità di rottura del gioco.
- Inserimenti offensivi e un discreto feeling con il gol.
- Esperienza internazionale maturata con il Bayern Monaco e la Nazionale tedesca.