Giudice Sportivo Serie A, anche Sarri squalificato dopo Lazio Milan: il MOTIVO spiegato nel comunicato

Oltre ai tre giocatori espulsi nel match tra Lazio e Milan, anche Sarri è stato squalificato dopo il match concluso tra le polemiche.

Come riportato dal Giudice Sportivo, il tecnico biancoceleste era diffidato e per questo motivo non sarà in panchina nel match contro l’Udinese dopo il cartellino giallo ricevuto contro i rossoneri nella sfida dell’Olimpico.