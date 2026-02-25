Calciomercato
Gabriel Jesus Milan: tra l’assist di Branchini e l’ostacolo ingaggio. Cosa filtra in vista di giugno
Gabriel Jesus Milan, l’attaccante dell’Arsenal potrebbe essere un’opzione concreta in vista dell’estate: ostacolo ingaggio
Mentre il reparto offensivo del Milan continua a mostrare segni di sterilità, il mercato estivo del 2026 si preannuncia come quello della rivoluzione totale. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il nome nuovo sul taccuino di via Aldo Rossi è quello di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano, stanco del ruolo di comparsa all’Arsenal dopo il rientro dal grave infortunio al ginocchio, è pronto a lasciare la Premier League per un progetto che lo veda finalmente al centro del villaggio.
Gabriel Jesus Milan: l’incrocio di mercato con Allegri
L’affare poggia su basi intriganti, legate a doppio filo con la gestione dei procuratori. Il brasiliano è infatti tornato sotto l’ala della Branchini Associati, la stessa agenzia che cura gli interessi di Massimiliano Allegri. Questo legame potrebbe rappresentare un binario preferenziale per il Milan, che deve ricostruire un attacco dove nessuno — da Leao a Pulisic — sembra oggi intoccabile.
Le cifre e i nodi dell’operazione evidenziati da Calciomercato.com:
- Costo del cartellino: L’Arsenal valuta l’ex Manchester City circa 20 milioni di euro, una cifra accessibile per un giocatore del suo calibro in scadenza nel 2027.
- Ingaggio da top player: Il vero scoglio è lo stipendio. Gabriel Jesus percepisce circa 14 milioni di euro lordi l’anno (265 mila sterline a settimana), una cifra che lo inserisce tra i Paperoni della Premier e che richiederebbe un sacrificio enorme o una spalmatura pluriennale.
- Voglia di Italia: Nonostante l’interesse del West Ham, il giocatore preferirebbe un’esperienza all’estero. In Serie A, oltre al Milan, anche la Juventus resta alla finestra.