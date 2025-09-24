Connect with us

Formazioni ufficiali Casatese Milan Futuro: le scelte di Massimo Oddo. Segui gli aggiornamenti sul mondo rossonero

Il Milan Futuro si prepara ad affrontare la sua quarta giornata del campionato di Serie D, girone B, e lo fa con un assetto di formazione che fa ben sperare i tifosi rossoneri. Dopo aver conquistato sette punti nei primi tre impegni, la squadra, allenata dall’ex campione del mondo Massimo Oddo, sarà ospite della Casatese Merate alle ore 16. La gara vedrà in campo dal primo minuto due giocatori che hanno già assaggiato l’atmosfera della prima squadra.

Balentien e Odogu, da San Siro al Campo della Serie D

A sorpresa, nella formazione titolare del Milan Futuro ci sono Cheveyo Balentien e David Odogu, due giovani promesse che solo ieri sera hanno calcato il campo di San Siro con la prima squadra. Balentien, l’attaccante che ha giocato poco più di 20 minuti nella vittoria in Coppa Italia contro il Lecce, è pronto a guidare il reparto offensivo della squadra di Oddo. La sua presenza è un segnale forte: il Diavolo vuole valorizzare i suoi giovani e dare loro la possibilità di fare esperienza.

Accanto a lui, a sorpresa, ci sarà anche David Odogu, il difensore che ha esordito ieri sera nei minuti finali della gara. Il giovane centrale ha dimostrato le sue qualità difensive e ora è pronto a mettersi alla prova nel difficile campionato di Serie D.

La Formazione del Milan Futuro

Il Milan Futuro si schiera con un modulo 4-3-3, con l’obiettivo di imporre il suo gioco e continuare la sua striscia di risultati positivi.

La formazione titolare: Pittarella in porta. Linea difensiva a quattro composta da CappellettiDutuOdogu e Karaca. A centrocampo ci saranno HodzicGeroli e Branca. In attacco, il tridente d’attacco sarà formato da PerinaBalentien e Sia.

A disposizione dell’allenatore Massimo Oddo ci saranno anche BouyerPerrucciMinottiPereraMancioppiOssolaAsanjiDomnitei e Ibrahimovic. L’inclusione di questi giovani talenti dimostra la profondità della rosa e la volontà del Milan di investire sulle nuove generazioni per costruire un futuro vincente. I tifosi rossoneri sono pronti a sostenere la loro squadra e a vedere all’opera i protagonisti di domani.

