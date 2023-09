Fiorentina Atalanta 3-2: vittoria in rimonta per la viola

La Fiorentina riscatta la pesante sconfitta contro l’Inter e vince in rimonta contro l’Atalanta. Decisivo Kouame

Vittoria in rimonta. La Fiorentina batte 3-2 l’Atalanta nel match valido per la quarta giornata di Serie A, ritrova il sorriso dopo il pesante ko con l’Inter e sale a quota 7 in classifica scavalcando proprio i bergamaschi.

Ad aprire le marcature nello scoppiettante match del “Franchi” è un sinistro dal limite di Koopmeiners (20′), a cui rispondono già nel primo tempo i gol di Bonaventura (35′) e Martinez Quarta (45′). A inizio ripresa riagguanta il pareggio Lookman (53′), ma al 76′ ci pensa il neo entrato Kouamé a trovare il gol decisivo.