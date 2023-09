Tomori a Milan Tv: «Il girone è difficile ma col Newcastle...»

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha analizzato la sfida di domani contro il Newcastle in Champions League: le dichiarazioni

A Milan Tv, Fikayo Tomori ha parlato così prima di Milan-Newcastle:

DERBY – «Volevamo vincere la semifinale contro l’Inter, ma quest’anno è un altro anno e abbiamo un girone difficile ma per questo giochiamo in Champions, vogliamo giocare contro i migliori giocatori del mondo. Vogliamo iniziare bene il nostro percorso».

NEWCASTLE – «Dopo una sconfitta così vogliamo giocare ancora, se possiamo giocare il girono dopo giocheremo. Sappiamo bene che quella partita non è andata come volevamo e quindi abbiamo un’opportunità di vincere contro una squadra tipica inglese. Vogliamo dimostrare la voglia e la capacità di rialzarci che abbiamo: questa è la opportunità migliore per noi».

TONALI – «Sarà strano vedere Sandro con un’altra maglia, siamo amici ma sul campo vogliamo vincere e vogliamo fare la miglior partita possibile. Dobbiamo metterli in difficoltà come sappiamo, con il nostro gioco: vogliamo vincere e iniziare il girone con una vittoria».