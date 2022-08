Fair Play Finanziario: Uefa pronta a sanzionare Inter e Juventus. Anche la Roma sarà multata

L’UEFA sarebbe pronta a sanzionare diversi club per violazione del Fair Play Finanziario. Tra le società coinvolte anche Juventus, Inter e Roma.

A scriverlo è il quotidiani britannico The Times, che analizza così la situazione: «La UEFA si sta preparando ad annunciare sanzioni nel prossimo mese per dieci club che hanno violato le regole della FFP fino al 2020-21, tra cui Barcellona, Paris Saint-Germain, Juventus, Inter e Roma. Queste dovrebbero essere multe per PSG e Marsiglia, e multe più restrizioni di trasferimento per Inter e Roma».